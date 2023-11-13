Слава Демин в новом выпуске программы "Слава ПРО" рассказал что о Максе Нелипе, который ранее являлся актером скетч-кома "На троих", а также концертов "Дизель Шоу", в последнее время мало информации.

Демин отметил, что недавно, на свой день рождения, Макс Нелипа разместил пост о том, что продолжает служить в ВСУ.

"Первую повестку Макс Нелипа получил еще в 2014 году, и уже тогда он говорил о том, что не собирается уклоняться от службы, а в 2022 году позиция Максима не изменилась, и уже в марте он опубликовал в Facebook фото в форме и с оружием , ну а в графе о работе указал Вооруженные силы Украины", — заявил Слава Демин.

По словам Славы Демина, Макс Нелипа не рассказывает подробностей о своей службе, но 25 сентября 22-го года он опубликовал фото, на котором позировал вместе с котёнком во время отдыха, подписав его так: "Боевой кот взвода Пиксель — согревает, защищает, любит". Кроме того, в 2022 году Нелипа опубликовал в сети песню, которую посвятил ВСУ.

"Многие пользователи в сети отметили, что Макс Нелипа очень изменился. И Максим на год снова исчез из социальных сетей и вот впервые вышел на связь с подписчиками уже в свой день рождения 15 октября этого года. Свое 47-летие Нелипа встретил с собратьями на фронте", — добавил Слава Демин.

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