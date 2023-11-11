Популярний шоумен і телеведучий Анатолій Анатоліч негативно висловився про те, як українці поводяться за кордоном.

На своїй сторінці в Instagram Анатолій Анатоліч опублікував фрагмент свого інтерв'ю з Євгеном Кіріченком, власником однієї з найбільших українських агенцій з працевлаштування у Польщі.

Анатолій Анатоліч вирішив поговорити про те, як українці поводять себе за кордоном.

"Коли ти в чужій країні, особливо коли тебе ця країна приютила і підтримала, то звичайно логічно поважати закони і традиції цієї громади. На жаль, не всі це розуміють", — написав Анатолій Анатоліч під відео.

Кіріченко в розмові з Анатолічем наголосив, що якщо поляки не плюють на зупинці, то й ми не можемо плювати, якщо вони не паркуються на місцях для людей із інвалідністю, то чому тоді ці місця запарковані Геліками українців.

Думки українців під постом Анатолія Анатоліча розділилися, хтось також відзначає, що багато українців за кордоном поводять себе ганебно, а інші пишуть, що насправді самі європейці теж далеко не ідеальні.

"Досить вже ідеалізувати Польщу! Так, наші ведуть себе як аборигени в чергах за безкоштовною їжею та інше. Але поляки і семки плюють, і на зупинках можуть сморкатися та чавкати. Всі ми люди";

"Слухайте, я живу в Польщі з початку війни, давно злетіли вже рожеві окуляри ! Тут так само, як і в нас, є «люди» а є «людиська», і не треба нікого ідеалізувати. Тут на інвалідне не встають, бо одразу штраф великий можуть вліпити) все просто";

"Ой, плюють і смітять усюди, люди однакові. У Європі чистіше здається, тому що тут прибирають кожного дня", — пишуть у коментарях.

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