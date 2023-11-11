Популярный шоумен и телеведущий Анатолий Анатолич негативно высказался о том, как украинцы ведут себя за границей.

На своей странице в Instagram Анатолий Анатолич опубликовал фрагмент своего интервью с Евгением Кириченко, владельцем одного из крупнейших украинских агентств по трудоустройству в Польше.

Анатолий Анатолич решил поговорить о том, как украинцы ведут себя за границей.

"Когда ты в чужой стране, особенно когда тебя эта страна приютила и поддержала, то, конечно, логично уважать законы и традиции этого общества. К сожалению, не все это понимают", — написал Анатолий Анатолич под видео.

Кириченко в разговоре с Анатоличем подчеркнул, что если поляки не плюют на остановке, то и мы не можем плевать, если они не паркуются на местах для людей с инвалидностью, то почему эти места запаркованы Геликами украинцев.

Мнения украинцев под постом Анатолия Анатолича разделились, кто-то также отмечает, что многие украинцы за рубежом ведут себя позорно, а другие пишут, что на самом деле сами европейцы тоже далеко не идеальны.

"Хватит уже идеализировать Польшу! Да, наши ведут себя как аборигены в очередях за бесплатной едой и прочее. Но поляки и семки плюют, и на остановках могут сморкаться и чавкать. Все мы люди";

"Слушайте, я живу в Польше с начала войны, давно слетели уже розовые очки! Здесь так же, как и у нас, есть «люди», а есть «людишки», и не надо никого идеализировать. Здесь на инвалидное не встают, потому что сразу штраф большой могут влепить) все просто";

"Ой, плюют и сорят всюду, люди одинаковые. В Европе чище кажется, потому что здесь убирают каждый день", - пишут в комментариях.

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