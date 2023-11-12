Наступні кілька днів привернуть увагу до карти Таро Місяця.

Карта Таро Місяця розповідає про приховані речі, які можуть включати брехню, обман та дії ворога.

Овен (21 березня - 19 квітня)

Карта Таро: Туз Пентакль.

У вас є бачення свого майбутнього, Овен, і тепер, коли ви впевнені в тому, в якому напрямку рухатися, все, що вам потрібно зробити, це почати робити кроки.

Не кидайте роботу заради здійснення своєї мрії. Що ви можете зробити, так це зробити маленькі кроки та рухатися у правильному напрямку.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Четвірка Кубків.

Будуть такі дні, коли вам захочеться, щоби все було краще. Замість того, щоб думати, що всі вихідні – це втрата, постарайтеся краще провести час пізніше.

Попрацюй над своїм мисленням, Телець, і побачиш, як ця маленька поправка може змінити решту твого дня.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Лицар Кубків.

Грайте відповідально, Близнюки.

Це дуже весело - якийсь час розслабитися і насолодитися життям, але завжди пам'ятайте, що не варто робити те, що потім пошкодуєте. Ризикуйте, та й розраховуйте ризик.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Королева Жезлов.

Незважаючи на те, що у вас є м'яка сторона, бувають моменти, коли ви можете бути жорстким.

Ви сильні, і коли вам потрібно відстояти свою думку або виявити сміливість, не бійтеся це зробити.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Трійка Жезлів.

Ви готові показати світові той бік себе, якого він ніколи раніше не бачив.

Усередині вас велика кількість творчої енергії. Настав час розкрити її та дослідити глибини вашої художньої уяви.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Дев'ятка Жезлів.

Ви боїтеся чогось, що не можете пояснити? Невідоме може здатися більшим і могутнішим, ніж воно є насправді.

Можливо, у цей момент ви працюєте дарма. Зробіть крок назад і подивіться на речі такими, якими вони є.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Імператор.

Є приказка: «Пізнай самого себе», і сьогоднішній гороскоп Таро вказує на необхідність досліджувати внутрішні частини вашої особистості та істоти.

У вас є так багато всього, що ви можете запропонувати, але поки ви не вивчите свою унікальність, вам може бути важко знайти впевненість у собі.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Диявол

Кожен відчуває спокусу, але кожна людина також має вибір, що вона робитиме, а що ні.

Можливо, ви не відчуваєте себе досить сильним, щоб ухвалити таке важливе рішення прямо зараз, але ви можете це зробити. Ви можете боротися із самосаботажем та перемогти.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Сонце.

Посміхнись, Стрілець. Ви зараз робите бездоганну роботу.

Ви доклали всю свою енергію та зусилля, і це окупається у великому та малому. Не применшуйте своїх успіхів, тому що ви перемагаєте.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Королева Пентаклей.

Ця материнська, любляча сторона завжди проявляється, коли ви відчуваєте, що людині потрібно обійняти чи вислухати.

Хоча це може бути чудовою стороною вашої особистості, важливо не дозволяти іншим залежати від вас більше, ніж це корисно для вас.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Верховна Жриця.

Ваші сни можуть бути яскравими та давати вам психічне уявлення про стосунки, які у вас є з кимось іншим. Можливо, ви не розумієте символіку, але ви все одно можете отримати чітке уявлення про те, на якому етапі дружби ви перебуваєте.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Вісімка Кубків.

Це емоційний день, коли течуть сльози. Оскільки ви така чуйна людина, ви відчуваєте, через що проходять інші, і знаєте, що сказати у потрібний момент.

Джерело: yourtango .

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