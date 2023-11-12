Следующие несколько дней привлекут внимание к карте Таро Луны.

Карта Таро Луны рассказывает о скрытых вещах, которые могут включать ложь, обман и действия врага.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Туз Пентаклей.

У вас есть видение своего будущего, Овен, и теперь, когда вы уверены в том, в каком направлении двигаться, все, что вам нужно сделать, — это начать предпринимать шаги.

Не бросайте работу ради осуществления своей мечты. Что вы можете сделать, так это сделать маленькие шаги и двигаться в правильном направлении.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Четверка Кубков.

Будут такие дни, когда вам захочется, чтобы все было лучше. Вместо того, чтобы думать, что все выходные — это потеря, постарайтесь лучше провести время позже.

Поработай над своим мышлением, Телец, и увидишь, как эта маленькая поправка может изменить остаток твоего дня.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Рыцарь Кубков.

Играйте ответственно, Близнецы.

Это очень весело – какое-то время расслабиться и насладиться жизнью, но всегда помните, что не стоит делать то, о чем потом пожалеете. Рискуйте, но и рассчитывайте риск.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Королева Жезлов.

Несмотря на то, что у вас есть мягкая сторона, бывают моменты, когда вы можете быть и жестким.

Вы сильны, и когда вам нужно отстоять свое мнение или проявить смелость, не бойтесь это сделать.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Тройка Жезлов.

Вы готовы показать миру ту сторону себя, которую он никогда раньше не видел.

Внутри вас изобилие творческой энергии. Пришло время раскрыть ее и исследовать глубины вашего художественного воображения.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Девятка Жезлов.

Вы боитесь чего-то, что не можете объяснить? Неизвестное может показаться более великим и могущественным, чем оно есть на самом деле.

Возможно, в этот момент вы работаете зря. Сделайте шаг назад и посмотрите на вещи такими, какие они есть.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Император.

Есть поговорка: «Познай самого себя», и сегодняшний гороскоп Таро указывает на необходимость исследовать внутренние части вашей личности и существа.

У вас есть так много всего, что вы можете предложить, но пока вы не изучите свою уникальность, вам может быть трудно обрести уверенность в себе.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Дьявол

Каждый испытывает искушение, но у каждого человека также есть выбор, что он будет делать, а что нет.

Возможно, вы не чувствуете себя достаточно сильным, чтобы принять такое важное решение прямо сейчас, но вы можете это сделать. Вы можете бороться с самосаботажем и победить.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Солнце.

Улыбнись, Стрелец. Вы сейчас делаете безупречную работу.

Вы приложили всю свою энергию и усилия, и это окупается в большом и малом. Не преуменьшайте свои успехи, потому что вы побеждаете.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Королева Пентаклей.

Эта материнская, любящая сторона всегда проявляется, когда вы чувствуете, что человеку нужно обнять или выслушать.

Хотя это может быть прекрасной стороной вашей личности, важно не позволять другим зависеть от вас больше, чем это полезно для вас обоих.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Верховная Жрица.

Ваши сны могут быть яркими и давать вам психическое представление об отношениях, которые у вас есть с кем-то другим. Возможно, вы не понимаете символику, но вы все равно можете получить четкое представление о том, на каком этапе дружбы вы находитесь.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Восьмерка Кубков.

Это эмоциональный день, когда текут слезы. Поскольку вы такой чуткий человек, вы чувствуете, через что проходят другие, и знаете, что сказать в нужный момент.

Источник: yourtango.

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