Овен, Телець, Близнюки, Рак, Лев, Діва, Терези, Скорпіон, Стрілець, Козеріг, Водолій та Риби – так багато всього сталося минулого тижня, цей буде краще.

Гороскоп Таро на тиждень з 13 по 19 листопада: Час лікує всі рани, зберігайте спокій цього тижня.

Ви турбуєтеся про своє особисте життя чи стали свідком нових сварок зі своїм партнером? Ми пропонуємо вам щотижневе читання любовного Таро, щоб розповісти вам, чого очікувати найближчими днями.

Овен (21 березня – 19 квітня) Таро Любові на тиждень на 13–19 листопада 2023 р.

Цього тижня знову спалахнуть старі суперечки з вашим партнером та створять напруженість у ваших стосунках. Багато хто з вас також зустріне свого колишнього, але немає жодних вказівок на те, як ця зустріч вплине на ваше особисте життя.

Телець (20 квітня – 20 травня) Таро Кохання на тиждень на 13–19 листопада 2023 р.

Вам слід очікувати дорогоцінних подарунків від вашого партнера. Ви будете щасливі в їхній компанії і заплануєте поїздку або побачення, щоб провести час з користю та відсвяткувати свої стосунки. Для вас це буде романтичний тиждень.

Близнюки (21 травня – 20 червня) Щотижневе Таро Любові на 13–19 листопада 2023 р.

Ви щось приховуватимете і брехатимете своєму партнерові. Цей тиждень стане випробуванням для ваших стосунків. Якщо ви і ваш чоловік переживете це, у вас буде здоровий і люблячий шлюб.

Рак (21 червня – 22 липня) Щотижневе Таро Любові на 13–19 листопада 2023 р.

Ви старанно працюватимете, щоб ваш шлюб чи стосунки склалися. Ви відчуєте, що у односторонніх відносинах. Ви чекатимете, поки ваш партнер підійде і буде поряд з вами, і це вас розчарує.

Лев (23 липня – 22 серпня) Таро Любові на тиждень на 13–19 листопада 2023 р.

Ваше особисте життя буде процвітати в міру того, як ви краще розумітимете і розвиватимете глибший зв'язок зі своїм партнером. Вам не слід чекати жодних сварок у шлюбі, що вказує на те, що вам не потрібно турбуватися про свої стосунки.

Діва (23 серпня – 22 вересня) Таро Любові на тиждень на 13–19 листопада 2023 р.

Ваш партнер допоможе вам подолати агресію та подивитися на речі чистою лінзою. Вони підтримають і захистять вас від інших та допоможуть стати найкращою версією себе.

Терези (23 вересня – 22 жовтня) Таро Любові на тиждень на 13–19 листопада 2023 р.

Ви плануватимете майбутнє зі своїм партнером, і це справить на нього враження. Ви плануєте інвестувати в нерухомість і ваш партнер буде поряд з вами. Вони захоплюватимуться вами за це.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада) Таро Любові на тиждень на 13–19 листопада 2023 р.

Ви пошкодуєте про те, що вийшли заміж за свого партнера, і це спричинить стрес. Це також вплине на ваше здоров'я, оскільки ви не зможете спати або навіть відчуватимете головний біль. Вам потрібно розслабитися та зробити вибір на користь відкритого спілкування з чоловіком.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня) Таро Любові на тиждень на 13-19 листопада 2023 року

Ви будете зайняті іншими аспектами свого життя і не зможете приділяти багато уваги своїм відносинам. Ви не захочете, щоб ваш партнер чогось очікував від вас.

Козеріг (22 грудня – 19 січня) Таро Любові на тиждень на 13–19 листопада 2023 року

Найближчими днями у вашому особистому житті буде багато перешкод. Ви не будете щасливі зі своїм партнером і, можливо, вирішите розлучитися. Стрес буде занадто сильним, щоб ви могли впоратися з ним.

Водолій (20 січня – 18 лютого) Таро Любові на тиждень на 13–19 листопада 2023 р.

Ваші стосунки з часом зазнають випробування. Якщо ви оберете відкрите спілкування, можливо, вам вдасться усунути непорозуміння та зберегти стосунки.

Риби (19 лютого – 20 березня) Таро Любові на тиждень на 13–19 листопада 2023 р.

Ваші карти показують, що на ваше особисте життя чекають нові випробування та битви. Ваш партнер докладатиме зусиль, але ви цього не помітите, і це призведе до нових сварок.

Джерело: herzindagi .

Останні новини України:

Гороскоп на листопад 2023 для всіх знаків Зодіаку: дізнайтеся, як отримати максимальну вигоду з цього місяця.

Як повідомляла Politeka, названі найдбайливіші знаки Зодіаку: можна звертатися до них за допомогою у важкий день.

Також Politeka писала про топ-5 найрозумніших знаків Зодіаку: астрологи склали рейтинг.