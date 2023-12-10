Якщо не зберігати яблука належним чином, вони можуть швидко втратити свій смак та корисні властивості.

Яблука - це не лише смачна закуска, але і джерело важливих вітамінів та поживних речовин. Знання кількох простих лайфхаків може допомогти вам зберегти свіжість яблук на тривалий термін.

Вибір правильного сорту

Перш ніж купувати яблука, варто обрати правильний сорт для зберігання. Деякі сорти, такі як йогурт, голден чи джонаголд, мають тенденцію трошки довше зберігати свіжість порівняно з іншими.

Видалення пошкоджених екземплярів

Перш ніж зберігати яблука, перевірте кожен з них на наявність подряпин, м'якості або пошкоджень. Видаляйте ті, які вже мають ознаки порушення цілісності, оскільки вони можуть прискорити псування інших плодів.

Холодильник - ваш союзник

Один із найпростіших і ефективних способів зберігання яблук - це тримати їх у холодильнику. Якщо у вас достатньо місця, розмістіть їх у фруктовому ящику. Це дозволить зберегти їхню свіжість та запобігти швидкому псуванню.

Використання пластикових пакетів чи контейнерів

Яблука в холодильнику можна зберігати в пластикових пакетах чи контейнерах. Важливо залишати їх у необхідному стані вологості, але уникати зайвого зволоження, щоб уникнути гниття.

Розділіть яблука

Не зберігайте різні сорти яблук разом, оскільки деякі види можуть виділяти етилен, газ, який сприяє дозріванню інших фруктів та овочів. Якщо у вас є різні сорти, зберігайте їх окремо.

Використання цитрусових

Кислота у цитрусових може допомогти утримувати яблука свіжими. Додайте кілька крапель лимонного чи апельсинового соку на кожне яблуко перед зберіганням.

Видалення гілок

Перед зберіганням видаліть гілки з яблук, оскільки вони можуть стимулювати виділення етилену та сприяти швидшому процесу дозрівання.

Регулярна перевірка запасів

Не забувайте періодично перевіряти свої запаси яблук. Видаліть ті, які починають гнити чи мають неприємний запах.

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