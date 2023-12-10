Если яблоки не сохраняются должным образом, они могут быстро потерять свой вкус и полезные свойства.

Яблоки – это не только вкусная закуска, но и источник важных витаминов и питательных веществ. Знание нескольких простых лайфхаков поможет вам сохранить свежесть яблок на длительный срок.

Выбор правильного сорта

Прежде чем покупать яблоки, следует выбрать правильный сорт для хранения. Некоторые сорта, такие как йогурт, голден или джонаголд, имеют тенденцию немного дольше сохранять свежесть по сравнению с другими.

Удаление поврежденных экземпляров

Прежде чем хранить яблоки, проверьте каждый из них на наличие царапин, мягкости или повреждений. Удаляйте те, которые имеют признаки нарушения целостности, поскольку они могут ускорить порчу других плодов.

Холодильник – ваш союзник

Один из самых простых и эффективных способов хранения яблок – это держать их в холодильнике. Если у вас достаточно места, разместите их во фруктовом ящике. Это позволит сохранить их свежесть и предотвратить скорую порчу.

Использование пластиковых пакетов или контейнеров

Яблоки в холодильнике можно хранить в пластиковых пакетах или контейнерах. Важно оставлять его в необходимом состоянии влажности, но избегать лишнего увлажнения, чтобы избежать гниения.

Разделите яблоки

Не храните разные сорта яблок вместе, поскольку некоторые виды могут выделять этилен, газ, способствующий созреванию других фруктов и овощей. Если у вас есть разные сорта, храните их отдельно.

Использование цитрусовых

Кислота у цитрусовых может помочь удерживать яблоки свежими. Добавьте несколько капель лимонного или апельсинового сока в каждое яблоко перед хранением.

Удаление веток

Перед хранением удалите ветки из яблок, поскольку они могут стимулировать выделение этилена и способствовать более быстрому созреванию.

Регулярная проверка запасов

Не забывайте периодически проверять свои запасы яблок. Удалите те, которые начинают гнить или неприятный запах.

Читайте также:

Высокие счета за коммуналку могут приходить из-за плохого качества воды: украинцам дали важные советы

В доме всегда будет чисто: основные советы по уборке, которые следует использовать ежемесячно

Какие недорогие вещи помогут поддерживать порядок в доме