У "ПриватБанку" нагадали, що кожен клієнт при відкритті рахунку заповнює анкету.

В Україні клієнт "ПриватБанк" став об'єктом блокування всіх своїх рахунків через те, що на думку банку, чоловік порушив правила використання рахунку. Більше того, це сталося без попередження - клієнт "ПриватБанк" прокинувся вранці, а банк закрив усі рахунки.

Така скарга з'явилась на спеціалізованому сайті Мінфін.

"Є клієнтом "ПриватБанк" більше 10 років. Тиждень тому прокинувся зранку і мої всі картки та рахунки заблоковані, без пояснень чому", - відмітив клієнт "ПриватБанк".

За словами клієнта, у підтримці "ПриватБанк" вимагали "надіслати документи про джерело походження коштів та пояснення, з якою метою він переказував гроші третім особам.

Він стверджує, що його доходи є законними, відповідно сплачуються податки, і він має право надсилати гроші будь-кому, включаючи волонтерів та родичів.

Проте, в "ПриватБанк" нагадали, що клієнт під час відкриття рахунку заповнив анкету, де вказував розмір доходу та плани використання коштів. Якщо він не вказав у анкеті, що має намір отримувати доходи та розсилати їх через "ПриватБанк", це може вважатися порушенням умов використання рахунку.

Для подальшого обслуговування рекомендували надати документи, які запитує "ПриватБанк", та чекати на прийняття рішення протягом 14 робочих днів після надання документів та їх успішної перевірки.

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