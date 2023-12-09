В "ПриватБанке" напомнили, что каждый клиент при открытии счета заполняет анкету.

В Украине клиент "ПриватБанк" стал объектом блокирования всех своих счетов из-за того, что, по мнению банка, мужчина нарушил правила использования счета. Более того, это произошло без предупреждения – клиент "ПриватБанка" проснулся утром, а банк закрыл все счета.

Такая жалоба появилась на специализированном сайте Минфина.

"Есть клиентом "ПриватБанк" более 10 лет. Неделю назад проснулась утром и мои все карты и счета заблокированы, без объяснений почему", - отметил клиент "ПриватБанк".

По словам клиента, в поддержке "ПриватБанка" потребовали "отправить документы об источнике происхождения средств и объяснении, с какой целью он переводил деньги третьим лицам.

Он утверждает, что его доходы законны, соответственно уплачиваются налоги, и он имеет право присылать деньги любому, включая волонтеров и родственников.

Однако, в "ПриватБанке" напомнили, что клиент при открытии счета заполнил анкету, где указывал размер дохода и планы использования средств. Если он не указал в анкете, которая намерена получать доходы и рассылать их через ПриватБанк, это может считаться нарушением условий использования счета.

Для дальнейшего обслуживания рекомендовали предоставить документы, которые запрашивает "ПриватБанк", и ожидать принятия решения в течение 14 рабочих дней после предоставления документов и их успешной проверки.

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