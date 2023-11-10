Слава Дьомін у новому випуску програми "Слава ПРО" розповів про нову ганебну заяву зірки серіалів "Свати" та "Моя прекрасна няня" Олесі Железняк, яка підтримує російську агресію проти України та виступає перед окупантами.

"Звання "чмоня тижня" цього разу отримує парашкінська акторка з українськими коріннями Олеся Железняк. Олеся частенько видає неприємні звуки зі свого обличчя і цього разу не стала виключенням. Вона заявила, що Україна і параша мають бути об'єднаними, уявляєте собі?", — заявив Слава Дьомін.

Дьомін відзначив, що, за словами Железняк, вона, не знає як це має бути оформлено.

"У всього є якась юридична сторона, якої я не торкаюся, але з людської точки зору, мені здається, що ми маємо бути разом. Ми одне, тому що культура у нас спільна", — заявила Олеся Железняк в інтерв'ю пропагандистам.

"Олеся, якби ви не були об'єднані зі стаканом алкоголю щодня, то вам би менше здавалося те, про що ви видали свою алкогольну відрижку, бо то ви заявляєте, що особисто Володимир Зеленський хоче вбити ваших дітей, то говорите, що ваші родичі в Україні говорять неправду. Мені здається, що пора вам, Олеся, закодуватися, бо подивіться, може десь у вас на плечі білочка сидить і шепоче те, що потрібно говорити", — додав Слава Дьомін

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