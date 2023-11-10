Слава Демин в новом выпуске программы "Слава ПРО" рассказал о новом позорном заявлении звезды сериалов "Сваты" и "Моя прекрасная няня" Олеси Железняк, которая поддерживает российскую агрессию против Украины и выступает перед оккупантами.

"Звание "чмоня недели" в этот раз получает парашкинская актриса с украинскими корнями Олеся Железняк. Олеся частенько издает неприятные звуки со своего лица и в этот раз не стала исключением. Она заявила, что Украина и параша должны быть объединенными, представляете себе?", – заявил Слава Демин.

Демин отметил, что, по словам Железняк, она не знает, как это должно быть оформлено.

"У всего есть какая-то юридическая сторона, которой я не касаюсь, но с человеческой точки зрения мне кажется, что мы должны быть вместе. Мы одно, потому что культура у нас общая", — заявила Олеся Железняк в интервью пропагандистам.

"Олеся, если бы вы не были объединены со стаканом алкоголя каждый день, то вам бы меньше казалось то, о чем вы выдали свою алкогольную отрыжку, потому что то вы заявляете, что лично Владимир Зеленский хочет убить ваших детей, то говорите, что ваши родственники в Украине говорят неправду. Мне кажется, что пора вам, Олеся, закодироваться, потому что посмотрите, может, где-то у вас на плече белочка сидит и шепчет то, что нужно говорить", — добавил Слава Демин.

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