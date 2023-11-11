На своїй сторінці в Instagram зірка "Євробачення" Руслана Лижичко розмістила відеозвернення від бійців підрозділу ударних безпілотників 3-го батальйону 12-ої бригади "АЗОВ", в якому вони закликали українців долучатися до великого благодійного збору співачки.

Минулого місяця Руслана Лижичко представила кліп на пісню "Лірниця" та одночасно запустила збір на безпілотники для для АЗОВа. На жаль, поки потрібну суму зібрати не вдалося.

"Із прем’єрою кліпу «Лірниця» було оголошено про старт збору на fpv-дрони для АЗОВу. Нам вдалося зібрати півмільйона переглядів відео, але ми не зібрали півмільйона гривень на дрони… 🙏 Давайте допоможемо «Лютим пташкам» потрапити до АЗОВу", — наголосила Руслана Лижичко.

Раніше Руслана наголосила, що найбільшою нагородою і вподобайкою для її нового відео буде донат на «Люті пташки для АЗОВа», які допомагатимуть нашим захисникам, захищатимуть і братимуть ворожий удар на себе.

"Музичне відео на пісню "Лірниця" - це своєрідна історія, що з нами відбулося за останній рік. На початку здавалося, що ми на межі з прірвою. Здавалося, що ми тримаємося на волосинці, яка будь-якої миті може обірватися… Струна прогнулася, але не обірвалася… і почало сходити Сонце…", — так описала Руслана Лижичко свій кліп.

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