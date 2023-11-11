На своей странице в Instagram звезда "Евровидения" Руслана Лыжичко разместила видеообращение от бойцов подразделения ударных беспилотников 3-го батальона 12-й бригады "АЗОВ", в котором они призвали украинцев приобщаться к большому благотворительному сбору певицы.

В прошлом месяце Руслана Лыжичко представила клип на песню "Лірниця" и одновременно запустила сбор на беспилотники для АЗОВа. К сожалению, пока необходимую сумму собрать не удалось.

"С премьерой клипа «Лірниця» было объявлено о старте сбора на fpv-дроны для АЗОВа. Нам удалось собрать полмиллиона просмотров видео, но мы не собрали полмиллиона гривен на дроны… 🙏 Давайте поможем «Лютим пташкам» попасть к АЗОВу", — подчеркнула Руслана Лыжичко.

Ранее Руслана подчеркнула, что самой большой наградой и лайком для ее нового видео будет донат на «Лютые птички для АЗОВа», которые будут помогать нашим защитникам, защищать и брать вражеский удар на себя.

"Музыкальное видео на песню "Лірниця" - это своеобразная история, что с нами произошло за последний год. В начале казалось, что мы на грани с пропастью. Казалось, что мы держимся на волоске, который в любой момент может оборваться... Струна прогнулась, но не оборвалась… и начало восходить Солнце…", — так описала Руслана Лыжичко свой клип.

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