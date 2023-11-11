Щоб дізнатися більше про знак зодіаку, подивіться, що говорить ваш гороскоп Таро.

Гороскоп карт Таро для кожного знака зодіаку доступний 11 листопада.

Карта Таро «Маг» вказує на те, що в нас усередині багато талантів та навичок — одні розвинені, інші — не дуже, але кожен з них у нашому розпорядженні, і ми можемо чинити з ними на власний розсуд.

Дізнайтесь, що готує вам щоденне читання карток Таро вашого знаку зодіаку 11 листопада.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Королева Жезлов.

Ви напрочуд сильні і іноді самовпевнені. Але коли ти знаєш, що маєш рацію, трохи більше, ніж зазвичай.

Сьогодні ви йдете вперед на всіх парах, і це тільки тому, що ваша впевненість у собі забезпечена і ви знаєте, що те, що вам потрібно зробити, необхідно.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Туз Пентаклей, перевернута.

Ви можете не отримати того, чого хотіли б, як би ви не намагалися. Але, незважаючи на всі ваші почуття розпачу та смутку, наприкінці цього тунелю є світло.

Через розчарування ви виявите, що новий шлях приведе вас туди, де вам призначено бути.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Башта.

Ніхто не може планувати будь-яку надзвичайну ситуацію чи кризу. Але ви можете бути морально готові впоратися з будь-якими труднощами, які подарує вам життя, якщо у вас буде правильне мислення. Майбутнє може бути невизначеним, але єдиною константою у житті завжди будете ви.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Дурень

Життя - це гонка, в якій ти можеш перемогти, Раку. Одна з вимог — ухвалити рішення: ви можете винести уроки з минулого, але, як би ви не боялися залишити те, що знаєте, краще вийти з зони комфорту.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Двійка Меч, перевернута.

Ви готові зробити крок уперед і ухвалити важливе рішення. Ви все продумали. Ви знаєте, чого хочете, і все, що вам потрібно зробити зараз, - це досягти цього.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Десятка Меч, перевернута.

Жало зради і болю нарешті добігає кінця. Ти можеш дихати, Діво. Ви більше не дозволяєте людині з минулого вас визначати. Ви подолали смуток і досягли кращого місця у своєму житті.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: П'ятірка Пентаклей, перевернута.

Якщо у вас виникли фінансові проблеми, є простий спосіб вирішити ваші проблеми. Складіть бюджет та шукайте нові можливості збільшення доходу, щоб розгадати грошову таємницю.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Мапа Таро: Лицар Кубків.

Коли люди відчувають сильні почуття з приводу чогось, вони можуть стати схильнішими до боротьби з іншими. Ви не хочете сперечатися з людьми, що сперечаються. Уникайте розбіжностей, виклавши свою позицію, а потім рухаючись далі.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Сила, перевернута.

Не обов'язково завжди бути сильним. Іноді у вас можуть бути слабкі моменти. Ви можете бути на межі своїх можливостей, але тримайтеся. Справи підуть набагато краще.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Вісімка Кубків, перевернута.

Сльози висохли, і ти більше не страждаєш через колишні стосунки. Це добре почуття, і тепер ви готові поїхати туди і знову почати знайомитися з новими людьми.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Сонце в перевернутому положенні.

Навіть у погані часи життя має веселку наприкінці бурі. Можливо, ви не бачите хорошого у негативній ситуації, але воно для вас.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Десятка Кубків.

Риби, це емоційний час. Ви можете бути схильні втрачати багато. сльози, але це не робить тебе слабкою людиною. Це просто означає, що ви зцілюєтеся, і це добре.

Джерело: yourtango .

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