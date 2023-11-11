Чтобы узнать больше о своем знаке зодиака, посмотрите, что говорит ваш гороскоп Таро.

Гороскоп карт Таро для каждого знака зодиака доступен на 11 ноября.

Карта Таро «Маг» указывает на то, что у нас внутри много талантов и навыков — одни развиты, другие — не очень, но каждый из них в нашем распоряжении, и мы можем поступать с ними по своему усмотрению.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 11 ноября.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Королева Жезлов.

Вы удивительно сильны и иногда самоуверенны. Но когда ты знаешь, что прав, немного больше, чем обычно.

Сегодня вы идете вперед на всех парах, и это только потому, что ваша уверенность в себе обеспечена, и вы знаете, что то, что вам нужно сделать, необходимо.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Туз Пентаклей, перевернутая.

Вы можете не получить того, чего хотели, как бы вы ни старались. Но, несмотря на все ваши чувства отчаяния и печали, в конце этого туннеля есть свет.

Через разочарование вы обнаружите, что новый путь приведет вас туда, где вам предназначено быть.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Башня.

Никто не может планировать каждую чрезвычайную ситуацию или кризис. Но вы можете быть морально готовы справиться с любыми трудностями, которые преподнесет вам жизнь, если у вас будет правильное мышление. Будущее может быть неопределенным, но единственной константой в жизни всегда будете вы.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Дурак

Жизнь — это гонка, в которой ты можешь победить, Рак. Одно из требований — принять решение: вы можете извлечь уроки из прошлого, но, как бы вы ни боялись оставить то, что знаете, гораздо лучше выйти из зоны комфорта.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Двойка Мечей, перевернутая.

Вы готовы сделать шаг вперед и принять важное решение. Вы все это продумали. Вы знаете, чего хотите, и все, что вам нужно сделать сейчас, — это добиться этого.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Десятка Мечей, перевернутая.

Жало предательства и боли наконец-то подходит к концу. Ты можешь дышать, Дева. Вы больше не позволяете человеку из прошлого определять вас. Вы преодолели печаль и достигли лучшего места в своей жизни.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Пятерка Пентаклей, перевернутая.

Если у вас возникли финансовые проблемы, есть простой способ решить ваши проблемы. Составьте бюджет и ищите новые возможности увеличения дохода, чтобы разгадать денежную тайну.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Рыцарь Кубков.

Когда люди испытывают сильные чувства по поводу чего-то, они могут стать более склонными к борьбе с другими. Вы не хотите спорить с спорящими людьми. Избегайте разногласий, изложив свою позицию и затем двигаясь дальше.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Сила, перевернутая.

Не обязательно всегда быть сильным. Время от времени у вас могут быть слабые моменты. Вы можете быть на пределе своих возможностей, но держитесь. Дела пойдут намного лучше.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Восьмерка Кубков, перевернутая.

Слёзы высохли, и ты больше не страдаешь из-за бывших отношений. Это хорошее чувство, и теперь вы готовы поехать туда и снова начать знакомиться с новыми людьми.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Солнце в перевернутом положении.

Даже в плохие времена жизнь имеет радугу в конце бури. Возможно, вы не видите хорошего в негативной ситуации, но оно для вас.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Десятка Кубков.

Рыбы, это эмоциональное время. Вы можете быть склонны терять много. слезы, но это не делает тебя слабым человеком. Это просто означает, что вы исцеляетесь, и это хорошо.

Источник: yourtango.

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