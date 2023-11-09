Співачка Аліна Гросу вирішила поділитися проблемою, пов'язаною з однією з її пісень. Про це зірка поділилася у своєму Інстаграмі, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Друзі мої, хочу поділитися з вами цими нечесними історіями зі світу шоу-бізнесу. У нас був маленький скандал кілька місяців тому, коли я купила пісню "Батьки", мені автор продав її по-справжньому, а якийсь його знайомий обдурив і його й одного виконавця і продав тому виконавцю пісню вдруге, тобто в мене був справжній договір, а в іншого хлопчика був підроблений, і хвалити мене, хлопець на мене ніяких образ не тримав і на автора не тримав, адже була проблема в іншій людині", - розповіла Аліна.

Гросу додала, що вона сподівається, що всі будуть покарані. Все через те, що другий артист розбирався з усіма цими поганими людьми.

Також зірка розповіла про другий випадок такого роду. Як виявилося, один із авторів, який Аліні писав багато пісень, якось показав вихідники члену іншої групи. Колективу сподобалися пісні, але вони вирішили їх не купувати. Але зрештою ця група взяла ідеї цих композицій. І тепер колектив випускає ці пісні навіть раніше, ніж сама Аліна. Тепер зірка не знає, що робити та як боротися за авторські права своїх куплених пісень.

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