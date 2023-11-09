Певица Алина Гросу решила поделится проблемой, которая связана с одной из ее песен. Об этом звезда поделилась в своем Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

"Друзья мои, хочу поделится с вами этими нечестными историями из мира шоу-бизнеса. У нас был маленький скандал несколько месяцев назад, когда я купила песню "Батьки", мне автор продал ее по-настоящему, а какой-то его знакомый надурил и его и одного исполнителя и продал тому исполнителю песню второй раз. То есть у меня был настоящий договор, а у другого мальчика был поддельный. И Слава Богу было все потрясено, парень на меня никаких обид не держал и на автора не держал, ведь была проблема в другом человеке", - рассказала Алина.

Гросу добавила, что она надеется, что все будут наказаны. Все из-за того, что второй артист разбирался со всеми этими плохими людьми.

Также звезда рассказала о втором случае подобного рода. Как оказалось, один из авторов, который Алине писал много песен, как-то показал исходники члену другой группы. Коллективу понравились песни, но они решили их не приобретать. Но в конечном итоге данная группа взяла идеи этих композиций. И теперь коллектив выпускает данные песни даже раньше, чем сама Алина. Теперь звезда не знает, что делать и как бороться за авторские права своих купленных песен.

Последние новости Украины:

Напомним, Гросу попала под шквал критики украинцев, звезда ответила

А еще Politeka сообщала, что Гросу опозорилась на новом видео, украинцы не сдержались

Также Politeka писала, что Гросу поделилась свежими кадрами, разозлив украинцев