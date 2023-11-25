Використовуйте ці стратегії зимівлі, щоб врятувати ніжні до холоду ландшафтні рослини, щоб вони могли знову процвітати наступного року.

Багато садівників влітку виставляють кімнатні рослини на відкритому повітрі, а в решту пори року насолоджуються ними в приміщенні.

Названі рослини, які мають зимувати у приміщенні.

Цитрусові

Цитрусові дерева активно ростуть і цвітуть узимку, а також можуть дозрівати плоди. Обережно перемістіть їх у яскраво освітлену кімнату.

Цитрусові рослини чутливі до впливу повітря, що висушує, тому краще розташовувати їх далеко від джерел тепла і холодних протягів. Забезпечте додаткову вологість за допомогою піддону з галькою або регулярного обприскування.

Жасмин

Обрізайте лози жасмину щонайменше на 25 відсотків, перш ніж заготовляти їх на зиму. Це заощадить місце у вашому будинку та зменшить кількість енергії, яку рослина витрачає на самообслуговування. Майте на увазі: листя, ймовірно, опаде, а може, і все, але згодом знову виросте нові. До настання морозів внесіть жасмин у сонячну кімнату і тримайте його подалі від вентиляційних отворів і протягів, що пересихають.

Алоказія (Слонові вуха)

Коли наближається прохолодна погода і листя відмирає, обережно викопайте бульбу, видаліть листя, що залишилося, і акуратно змийте зайвий бруд.

Помістіть бульбу в тепле, темне місце з гарною циркуляцією повітря, щоб він висох на кілька днів. Загорніть цибулини в папір і зберігайте в сухому прохолодному місці. Періодично перевіряйте їх на предмет гнилі (гнили викидайте) та пошкоджень комахами (обробіть інсектицидом).

Папороть

Технічно можна принести бостонські папороті в будинок і перезимувати в активному стані, але це дуже швидко псує ситуацію. Натомість дозвольте їм піти спати. Помістіть їх у прохолодне, темне місце, яке не замерзне, наприклад, у підвал або гараж, що не опалюється, і щомісяця зволожуйте грунт до весни.

Герань

Герань - ще одна рослина, яка любить спати всю зиму. Викопайте рослини із землі до перших заморозків і акуратно струсіть ґрунт із коріння. Дайте рослинам висохнути в холодному, тінистому місці на кілька днів. Помістіть рослини вгору дном у паперовий пакет та закрийте верх. Зберігайте їх у прохолодному темному місці з температурою від 55 до 60 градусів. Приблизно за 2 місяці до останніх заморозків обріжте герані, що зберігаються, і посадіть їх у вологий грунт так, щоб два вузли листя були нижче лінії грунту.

Джерело: bobvila .

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