Используйте эти стратегии зимовки, чтобы спасти нежные к холоду ландшафтные растения, чтобы они могли снова процветать в следующем году.

Многие садоводы летом выставляют комнатные растения на открытом воздухе, а в остальное время года наслаждаются ими в помещении.

Названы растения, которые должны зимовать в помещении.

Цитрусовые

Цитрусовые деревья активно растут и цветут зимой, а также могут созревать плоды. Осторожно переместите их в ярко освещенную комнату.

Цитрусовые растения чувствительны к высушивающему воздействию воздуха, поэтому лучше располагать их вдали от источников тепла и холодных сквозняков. Обеспечьте дополнительную влажность с помощью поддона с галькой или регулярного опрыскивания.

Жасмин

Обрезайте лозы жасмина как минимум на 25 процентов, прежде чем заготавливать их на зиму. Это сэкономит место в вашем доме и уменьшит количество энергии, которую растение тратит на самообслуживание. Имейте в виду: листья, вероятно, опадут, а может быть, и все, но со временем снова вырастут новые. До наступления морозов внесите жасмин в солнечную комнату и держите его подальше от пересыхающих вентиляционных отверстий и сквозняков.

Алоказия (Слоновые уши)

Когда приближается прохладная погода и листва отмирает, осторожно выкопайте клубень, удалите оставшуюся листву и аккуратно смойте лишнюю грязь.

Поместите клубень в теплое, темное место с хорошей циркуляцией воздуха, чтобы он высох на несколько дней. Заверните луковицы в бумагу и храните их в сухом прохладном месте. Периодически проверяйте их на предмет гнили (гнилые выбрасывайте) и повреждений насекомыми (обработайте инсектицидом).

Папоротники

Технически возможно принести бостонские папоротники в дом и перезимовать в активном состоянии, но это очень быстро портит ситуацию. Вместо этого позвольте им пойти спать. Поместите их в прохладное, темное место, которое не замерзнет, ​​например, в неотапливаемый подвал или гараж, и ежемесячно увлажняйте почву до весны.

Герань

Герань — еще одно растение, которое любит спать всю зиму. Выкопайте растения из земли до первых заморозков и аккуратно стряхните почву с корней. Дайте растениям высохнуть в прохладном, тенистом месте на пару дней. Поместите растения вверх дном в бумажный пакет и закройте верх. Храните их в прохладном темном месте с температурой от 55 до 60 градусов. Примерно за 2 месяца до последних заморозков обрежьте хранящиеся герани и посадите их во влажную почву так, чтобы два узла листьев были ниже линии почвы.

Источник: bobvila.

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