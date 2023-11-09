Переможець "Холостячки" Олександр Еллерт поділився своїми думками з українцями. Про це зірка написав у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Картину неможливо домалювати, можна зупинитися на цікавому моменті. З людьми так не виходить. Адже картина залишається після художника, а ви - на жаль, ні. Лише спогади. І ось які вони будуть, залежить від фарб, які ви зараз змішуєте... чи добре кисті вимиваєте ... чи провітрюєте приміщення ... ну і чи з любов'ю малюєте. Тому що якщо ні, то до одного місця ваші старання. Перетягніть полотна і успіхів", - написав зірка.

Українці поставили тисячі лайків і написали коментарі, розкритикувавши переможця "Холостячки", що поїхав до США:

"Читаю і серце тане: так добре написано, (тут в Україні не вистачає позитивного для душі) і раптом як молотком по голові цей мат, засмутилася і посмішка зникла. Ну навіщо...",

"Дуже сумно, що популярні люди й надалі популяризують кацапську у світі",

"З людиною теж можна "зупинитися" на цікавому моменті. Я особливо не повертаюся до спогадів про тих, хто залишив після себе найсумніші сліди чи шрами. Я беру це за досвід. А пам'ятати хочеться все красиве, тепле, яскраве, рідне, щасливе". Це наповнює в нашому світі, що тріщить по швах...".

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Нагадаємо, Олександр Еллерт після втечі в США порадив українцям, як треба жити.

А ще Politeka повідомляла, що Еллерт із "Холостячки", який втік у США, висловився про Дмитра Шепелєва в Маріуполі.

Також Politeka писала, що переможець "Холостячки" Еллерт зізнався, чи законно виїхав до США