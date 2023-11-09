Победитель "Холостячки" Александр Эллерт поделился своими мыслями с украинцами. Об этом звезда написал в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Картину невозможно дорисовать, можно остановиться на интересном моменте. С людьми так не выходит. Ведь картина остаётся после художника, а вы - увы нет. Лишь воспоминания. И вот какие они будут, зависит от красок, которые вы сейчас смешиваете… хорошо ли кисти вымываете… проветриваете ли помещение… ну и с любовью ли рисуете. Потому что если нет, то до одного места ваши старания. Перетяните холсты, и успехов", - написал звезда.

Украинцы поставили тысячи лайков и написали комментарии, раскритиковав уехавшего в США победителя "Холостячки":

"Читаю и сердце тает: так хорошо написано, (здесь в Украине не хватает положительного для души) и вдруг как молотком по голове этот мат, расстроилась и улыбка исчезла. Ну зачем...",

"Очень грустно, что популярные люди и дальше популяризируют кацапскую в мире",

"С человеком тоже можно "остановиться" на интересном моменте. Я особо не возвращаюсь в воспоминания о тех, кто оставил после себя самые грустные следы или шрамы. Я беру это за опыт. А помнить хочется все красивое, тёплое, яркое, родное, счастливое. Это наполняет в нашем трещащем по швам мире...".

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