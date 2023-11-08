Цього разу на своїй сторінці в Instagram ведуча "1+1" Марічка Падалко поскаржилася, що соцмережа обсмежила її сторінку, та звернулася до українців по допомогу.

Марічка Падалко пояснила, що Інстаграм обмежив її сторінку з дуже дивних причин - не сподобалися фото Ужгорода, де світяться десятки лампадок в пам’ять про 128 бригаду. Крім того, допис головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, а також фото розбитого музею в Одесі на її сторінці також нібито порушують правила соцмережі.

"Знаєте, яка одна з ознак, що сторінка в тіньовому бані? Коли Ви вводите в пошуку назву сторінки, то вона не з’являється в пропозиціях, аж поки Ви не введете всю назву до останньої літери. В моємо випадку аж до букви «о». Але я знаю, що Ви мені допоможете залишити бан «плюсиками» під цим постом🙏", — наголосила Марічка Падалко.

Марічка Падалко додала, що зараз здебільшого публікує на своїй сторінці в Instagram щоденні добірки головних новин і рідко ділиться своїми фото, тому зараз вирішила зробити виняток.

"Раз на сезон нехай будуть. Все таки ця осінь поки дуже лагідна до нас. Правда, трохи містична. Коли не розумієш, що попереду. Можливо, вперше настільки не розумієш…", — додала зірка телеканалу "1+1" Марічка Падалко.

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