В этот раз на своей странице в Instagram ведущая "1+1" Маричка Падалко пожаловалась, что соцсеть ограничила ее страницу и обратилась к украинцам за помощью.

Маричка Падалко объяснила, что Инстаграм ограничил ее страницу по очень странным причинам – не понравились фото Ужгорода, где светятся десятки лампадок в память о 128 бригаде. Кроме того, сообщение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, а также фото разбитого музея в Одессе на ее странице также якобы нарушают правила соцсети.

"Знаете, какой один из признаков, что страница в теневом бане? Когда Вы вводите в поиске название страницы, то она не появляется в предложениях, пока Вы не введете все название до последней буквы. В моем случае вплоть до буквы «о ». Но я знаю, что Вы мне поможете покинуть бан «плюсиками» под этим постом", — подчеркнула Маричка Падалко.

Маричка Падалко добавила, что сейчас в большинстве своем публикует на своей странице в Instagram ежедневные подборки главных новостей и редко делится своими фото, поэтому сейчас решила сделать исключение.

"Раз в сезон пусть будут. Все-таки эта осень пока очень ласковая к нам. Правда, немного мистическая. Когда не понимаешь, что впереди. Возможно, впервые настолько не понимаешь…", — добавила звезда телеканала "1+1" Маричка Падалко.

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