Астролог назвала дні на цьому тижні, у які треба бути особливо обережними.

Астролог розповіла про важливі астрологічні аспекти цього тижня та який вплив вони матимуть на людей, пише Politeka.net.

Так, 6-7 листопада Венера утворить гармонійний тригон із Плутоном. Це, за словами астрологині в телеграм-каналі Scorpio, підвищить бажання до інтимних зв’язків, сприятиме успіху у романтичних та фінансових сферах.

Восьмого листопада – інгресія Венери у Терези. Цей аспект, каже астролог, підвищить бажання відшукати внутрішню рівновагу.

«10.11 Інгресія Меркурія у знак Стрілець додасть оптимізму, потягу до нових знань та до подорожей», - розповіла експерт з прогнозів.

А от 11 та 12 листопада слід бути вкрай обережними.

«Марс утворить точну напружену опозицію до Урану, що спровокує підвищений травматизм, поспішність, імпульсивні дії, неочікувані події, знервованість», - попереджає астролог.

Крім того, можливі атаки з боку ворога.

«Зростає знервованість, тож побережіть себе на вихідних, бажано нікуди не вибиратися у ці дні», - каже астролог.

Додамо, тим часом в Народному астрологічному університеті склали прогноз війни РФ проти України на 6 листопада. Так, астрологи визначили цей день, як не дуже сприятливий для оборонних дій. Більш того, прогноз негативний на найближчі дві доби.

«Цей астрологічний період випробовує кожного на особисті людські якості, вміння, які потрібні в воєнний час, вмотивованість, зосередженість та свідомість», - кажуть астрологи.

Щодо наступального ресурсу, то, за словами астрологів, 6 листопада «ситуація сприятлива для наступальних дій та звільнення окупованих територій».

«На дві доби прогноз позитивний, але з негативною динамікою», - додали астрологи.

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