Цього разу на своїй сторінці в Instagram Святослав Вакарчук опублікував емоційний пост, супроводивши його кадрами з грузинського кладовища.

"Немає слів, щоб висловити весь жаль, біль втрати з приводу смерті кожного воїна, кожного героя, які віддають своє життя за Україну. Кожного дня країна втрачає своїх синів і дочок. І не тільки українці жертвують найдорожчим за перемогу світла над темрявою", — пише Святослав Вакарчук.

Напередодні Вакарчук разом із гуртом "Океан Ельзи" виступив із концертом у Тбілісі. Крім того, в селі Тквіаві музикант відвідав могилу Джона Одишвілі, добровольця, який воював за Україну в складі міжнародного батальйону "Чорний яструб". Грузинський герой нещодавно загинув під Бахмутом.

могила Джоні

"Коли стояв перед могилою Джоні, на душі був сум… Але також гордість та безмежна подяка від всіх українців, яку я особисто передав його батькам. Тато Джоні сказав, що на могилі будуть майоріти два прапори: грузинський та український! Мадлоба Сакартвело! Разом до перемоги! Слава Україні!", — наголосив Святослав Вакарчук.

могила Джоні

Українці в коментарях під постом Вакарчука також вшанували пам'ять героя:

"Вічная пам'ять Героям, які віддали своє життя за свободу України";

"Низький уклін усім Воїнам Світла!";

"Одне єдине життя у людини, і його забирають найстрашнішим у світі способом. Так не повинно бути".

Останні новини України:

Помер відомий російський актор, який виступав проти війни рф в Україні.

Також повідомлялось, що трагічно обірвалося життя популярного актора, йому було всього 25 років.

Нагадаємо також про загибель українського актора Олексія Хільського. Молодий, талановитий красень ввідав своє життя за Україну.