Відомий співак і музикант, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук розповів, чим займався під час поїздки до Грузії.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Святослав Вакарчук опублікував емоційний пост, супроводивши його кадрами з грузинського кладовища.

"Немає слів, щоб висловити весь жаль, біль втрати з приводу смерті кожного воїна, кожного героя, які віддають своє життя за Україну. Кожного дня країна втрачає своїх синів і дочок. І не тільки українці жертвують найдорожчим за перемогу світла над темрявою", — пише Святослав Вакарчук.

Напередодні Вакарчук разом із гуртом "Океан Ельзи" виступив із концертом у Тбілісі. Крім того, в селі Тквіаві музикант відвідав могилу Джона Одишвілі, добровольця, який воював за Україну в складі міжнародного батальйону "Чорний яструб". Грузинський герой нещодавно загинув під Бахмутом.

"Коли стояв перед могилою Джоні, на душі був сум… Але також гордість та безмежна подяка від всіх українців, яку я особисто передав його батькам. Тато Джоні сказав, що на могилі будуть майоріти два прапори: грузинський та український! Мадлоба Сакартвело! Разом до перемоги! Слава Україні!", — наголосив Святослав Вакарчук.

Українці в коментарях під постом Вакарчука також вшанували пам'ять героя:

"Вічная пам'ять Героям, які віддали своє життя за свободу України";

"Низький уклін усім Воїнам Світла!";

"Одне єдине життя у людини, і його забирають найстрашнішим у світі способом. Так не повинно бути".

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