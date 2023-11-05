Известный певец и музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук рассказал, чем занимался во время поездки в Грузию.

В этот раз на своей странице в Instagram Святослав Вакарчук опубликовал эмоциональный пост, сопроводив его кадрами с грузинского кладбища.

"Нет слов, чтобы выразить все сожаление, боль потери по поводу смерти каждого воина, каждого героя, отдающих свою жизнь за Украину. Каждый день страна теряет своих сыновей и дочерей. И не только украинцы жертвуют самым дорогим за победу света над тьмой", — пишет Святослав Вакарчук.

Накануне Вакарчук вместе с группой "Океан Эльзы" выступил с концертом в Тбилиси. Кроме того, в селе Тквиави музыкант посетил могилу Джона Одишвили, добровольца, воевавшего за Украину в составе международного батальона "Черный ястреб". Грузинский герой недавно погиб под Бахмутом.

"Когда стоял перед могилой Джонни, на душе была грусть... Но также гордость и безграничная благодарность от всех украинцев, которую я лично передал его родителям. Папа Джонни сказал, что на могиле будут развеваться два флага: грузинский и украинский! Мадлоба Сакартвело! Вместе к победе! Слава Украине!", - подчеркнул Святослав Вакарчук.

Украинцы в комментариях под постом Вакарчука также почтили память героя:

"Вечная память Героям, отдавшим свою жизнь за свободу Украины";

"Низкий поклон всем Воинам Света!";

"Одна единственная жизнь у человека, и ее забирают самым страшным в мире способом. Так не должно быть".

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