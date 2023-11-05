Руслана дотримується здорового харчування, уникаючи магазинних солодощів та жирної їжі. Вона приділяє багато часу спорту, включаючи біг, вправи та танці. У недавньому інтерв'ю артистка, яка з гордістю відзначила 50-річчя, вирішила поділитись своїми принципами здоров'я та догляду за собою.

Загартовування також важливе для неї, і вона приймає контрастні душі або обтирається снігом. У повсякденному житті вона не використовує багато косметики і віддає перевагу натуральним методам догляду за шкірою. Любов до музики та сцени надає їй позитивної енергії.

Вона також живе в енергоефективному будинку, який повністю залежить від альтернативних джерел енергії, демонструючи, що можна жити в гармонії з природою.

Секрет насправді простий: сонце, вітер, обливання холодною водою і обов'язково багато бігати, рухатися. Багато дихати, надихатися та драйвувати, головне не сідати на диван і не просиджувати там усе життя. Піднімайтеся та рухайтеся» - заявила Руслана.

Також Руслана розповіла чим займалася під час поїздки до Туреччини.

"Крім агресора, Україна має інших сусідів! Знаючи щире і добре турецьке серце, знаючи наскільки ми як країни близькі, наскільки ми відчуваємо одна одну, розуміємо одна одну і приходимо на допомогу один одному, під час свого виступу в Стамбулі в рамках Офіційного прийому Генерального консульства України у Стамбулі з нагоди Дня незалежності України звернулася до турецького народу із закликом про підтримку", - заявила Руслана Лижичко.

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Нагадаємо, раніше Руслана Лижичко показала особливий подарунок з передової.

Як повідомляла Politeka, зірка "Євробачення" Руслана за кордоном поділилася трагічною історією.

Крім того, Politeka.net писала, що Руслана Лижичко присоромила артистів за піар перед військовими.