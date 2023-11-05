Популярная певица, первая победительница "Евровидения" от Украины Руслана Лыжичко призналась, как держит себя в форме.

Руслана придерживается здорового питания, избегая магазинных сладостей и жирной пищи. Она уделяет много времени спорту, включая бег, упражнения и танцы. В недавнем интеревью артистка, которая с гордостью отметила 50-летие, решила поделитьмя своими принцыпами здоровья и ухода за собой.

Закаливание также важно для нее, и она принимает контрастные души или обтирается снегом. В повседневной жизни она не использует много косметики и предпочитает натуральные методы ухода за кожей. Любов к музыке и сцене придает ей позитивную энергию.

Она также живет в энергоэффективном доме, полностью зависящем от альтернативных источников энергии, демонстрируя, что можно жить в гармонии с природой.

«Секрет на самом деле прост: солнце, ветер, обливание холодной водой и обязательно много бегать, двигаться. Много дышать, вдохновляться и драйвовать, главное не садиться на диван и не просиживать там всю жизнь. Поднимайтесь и двигайтесь» - заявила Руслана.

Также Руслана рассказала, чем занималась во время поездки в Турцию.

"Кроме агрессора, у Украины есть другие соседи! Зная искреннее и доброе турецкое сердце, зная насколько мы как страны близки, насколько мы чувствуем друг друга, понимаем друг друга и приходим на помощь друг другу, во время своего выступления в Стамбуле в рамках Официального приема Генерального консульства Украины в Стамбуле по случаю Дня независимости Украины обратилась к турецкому народу с призывом о поддержке", — заявила Руслана Лыжичко.

Последние новости Украины:

Напомним, ранее Руслана Лыжичко показала особенный подарок с передовой.

Как сообщала Politeka, звезда "Евровидения" Руслана за границей поделилась трагической историей.

Кроме того, Politeka.net писала, что Руслана Лыжичко пристыдила артистов за пиар перед военными.