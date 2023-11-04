Цього разу на своїй сторінці в Instagram дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук вшанувала пам'ять Народного артиста України, видатного театрального режисера Віталія Малахова.

"І вже минуло 2 роки, як ви не з нами🙏🏻 Ви були для мене як другий батько!!!!!🥲🥲🥲 Віталій Юхимович Малахов, як мені вас не вистачає, як нам усім Вас не вистачає🙏🏻Спасибі вам за все", — пише Ганна Саліванчук.

Саліванчук зізналася, що саме Малахов колись у неї повірив, дав шанс, навчив довіряти собі, не боятися сцени, і з ним вона зіграла понад 18 головних ролей.

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"Таких, як ви не буває. Я не бачила людей, які хочуть навчатися щодня, не дивлячись на свої 67 років, Ви в курсі всіх сучасних гаджетів. Ви знаєте більше ніж молодь, ночами не спали, а всі дізнавалися про щось новеньке і приносили це нам, своїм акторам, своїм дітям", — пригадує Ганна Саліванчук.

Акторка опублікувала зворушливе відео, в якому зібрала світлини з різних етапів творчості Віталія Малахова.

"Спасибі вам за все!!!! Ви не звичайний, талановитий, а Ваше почуття гумору… розсмішити завжди могли будь-кого! А підхід до життя – це щось! 15 років тому Ви сказали мені фразу, після якої я полюбила Вас на все життя🙏🏻Я була впевнена, що Ви ще житимете довго! Люблю Вас безмірно. Вдячна за все❤️ У серці назавжди", — додала Ганна Саліванчук.

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