Гороскоп карт Таро для кожного знака зодіаку доступний на 4 листопада.

Сьогоднішній гороскоп карт Таро прибуває з Місяцем у Рибах та Сонцем у Скорпіоні.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Сонце.

Вау, Овен. Ви починаєте залучати у своє життя кращих людей, ніж будь-коли раніше. Ви заводите нових друзів і чудово проводите час.

Все, на що ви сподівалися, продовжуватиме відбуватися на вашому шляху.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Вісімка Кубків, перевернута.

Усередині кожної людини є тихий голос, який каже вам усе, що вам потрібно знати про рішення, які ви повинні прийняти.

Відбувається плутанина. Рішення? Заспокойся.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Сила

Ніхто не очікує, що ви завжди будете сильними, але коли життя стає важким, завжди ідеально бути найкращим, ким ви можете бути на даний момент.

У добрі чи погані часи досконалість полягає не в тому, що ви можете зробити відповідно до очікувань від вас інших. Важливо жити відповідно до істини того, де ви перебуваєте в даний момент.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Лицар Кубків, перевернута.

Одна з найпрекрасніших речей у вас може стати більмом на оці — ваші емоції. У тебе великі почуття, Раку, і вони ведуть тебе життєвим шляхом. Але почуття можуть бути настільки сильними, що затягують і вас у вир. Коли це станеться, не забудьте відступити. Це може вимагати практики та часу, але згодом ви знатимете, що і як робити.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: П'ятірка Пентаклей.

Коли твоє серце розбите на частини, потрібен час, щоб знову зібрати їх докупи. Ви повинні робити це по одному маленькому фрагменту за один раз.

Зрештою, ви знову перетворите своє серце на один цілісний шматок, але зі шрамами, які нагадують вам, що потрібно було, щоб дістатися до нього.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Десятка Пентаклею.

Здоров'я справді є багатством. Сьогодні зробіть невеликий вибір, який поверне вас у те місце, де ви почуватиметеся добре по відношенню до себе та свого тіла. Прогулянка чи хороше тренування ніколи не будуть помилкою, а стануть інвестицією у ваше життя у довгостроковій перспективі.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Двійка Мечів.

Навіть найменший вибір може стати великою проблемою. Ви не завжди знаєте, що і коли робити. Сьогодні може здатися, що питань більше, ніж відповідей. Не турбуйтеся, якщо ви не впевнені. Справи йдуть самі собою як треба.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Дурень

Ви поспішаєте вперед і не завжди берете до уваги поради, якими діляться з вами інші. Хоча ваші друзі можуть йти іншим шляхом або мандрівкою, це не означає, що їхні пропозиції не дійсні. Вони можуть бачити речі з іншого погляду, ніж ви.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Король Пентаклей, перевернута.

Ви повинні дотримуватись того, у що вірите, а іноді це означає прийняття протилежної точки зору вашого партнера. Нелегко усвідомлювати, що ви родом із двох різних світів або у вас несумісне мислення.

Це не обов'язково повинен бути кінець вашого кохання, але може знадобитися час, щоб прийти до компромісу, який вам сподобається.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Король Жезлов, перевернута.

Ви гостро усвідомлюєте, який вплив надасть ваш вибір. Можливо, ви не розумієте впливу деяких із них, але в глибині душі ви завжди займатимете вищу позицію.

Ви хочете піднятися над шумом і бути тим, хто вкаже шлях. Це часто утворює вам самотній шлях, але ви не проміняєте його ні на що інше у світі.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Паж Меч, перевернута.

Мовчання зараз може здатися найбезпечнішим варіантом. Можливо, вам набагато більше подобається чути та слухати інших, ніж говорити свою власну правду.

Однак не менш важливо повідомити людей, що ви думаєте. Ділитись - це те, як ви сприяєте більш глибокій близькості.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Десятка Кубків, перевернута.

Коли ви міркуєте про те, чого ви хочете від стосунків, це мир та гармонія. Ви сподіваєтесь на справжнє спілкування та час, проведений з найкращим другом, який дійсно знає вас і хоче бути з вами таким, яким ви є.

Джерело: yourtango .

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