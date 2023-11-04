Популярна українська співачка Надя Дорофєєва потрапила у конфуз через нещодавній концерт у Кривому Розі. Виступ не лише був зірваний, а й артистка не дала спочатку коментаря про те, чи будуть відшкодовані кошти українцям на її виступ.

«Сьогодні ми у Кривому Розі, на половині концерту розпочалася повітряна тривога. Концерт зупинили, сидимо у укритті, чекаємо відбою! А поки що показую вам наші нові костюми» - написала Дорофєєва під фото.

У мережі ж багато українців були вкрай незадоволені і обрушилися з критикою на виконавицю, заявивши, що вона «кинула їх на гроші»:

«Чула розмову організаторів із міста, вони пропонували пересунути концерт, але команда Надії відмовилася; Погодьтеся, ми брали квитки не на акустичний концерт у коридорі, де нічого не видно і не чути. Зрозуміло, тривога – це ваша вина. Проте концерт має бути перенесений чи кошти можна повернути. Розчаровані організацією;

Сьогодні я була на цьому концерті, я віддала за квиток понад 1000 грн, мало того, що організація була жахливою, як і звук, більшість людей просто поїхали через холод. Я хочу гроші за те, що я навіть половину програми не отримала чи перенесення концерту;

Розчарована...15 хвилин концерту ((. Краще б ви його перенесли); Усі вже замерзли. І скоро комендантська година, просто кинули людей на гроші; Ми дві години стояли з дітьми на вулиці... цікавість, чи буде перенесення концерту?»).

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