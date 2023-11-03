Давайте розберемося з цим: ніхто не хоче розлучатися чи припиняти стосунки у листопаді, ні цього року, ні в якомусь іншому році.

Розставання наприкінці року емоційно та морально тяжке для тих, хто має через це пройти, тому ми повинні знати, що якщо це дійсно те, що має статися, то це тому, що ми не маємо іншого вибору.

І тут розставання – це складний вчинок. Це необхідність.

Коли Венера в опозиції до Узла, ми знатимемо, що єдиний спосіб зцілитись від усього, що завдає нам болю, — це залишити ситуацію, яка поранить нас.

Все це починає набувати сенсу, і хоча це сувора реальність, ми можемо побачити інший бік, і саме там нам і треба бути. Ці чотири знаки зодіаку залишать листопад із єдиним статусом.

Чотири знаки зодіаку розлюбили та розірвали стосунки до кінця листопада:

1. Овен

(21 березня – 19 квітня)

Це не означає, що ви задумали розлучитися з людиною, з якою ви знаходитесь, але вам більше не цікаво намагатися з цією людиною. Ви вважаєте, що зараз листопад, то навіщо підтримувати фасад? Те, що не спрацювало, тепер свідчить про те, що це ніколи не спрацює, і ви це приймаєте. Ви намагалися, і, можливо, вони теж, але це підливає вам ще більше олії у вогонь, оскільки тепер ви знаєте, що спроби ні до чого не приведуть вас обох.

Ви хочете, щоб листопад 2023 був вільний від стресу, оскільки ви відчуваєте, що вже взяли на себе достатньо справ на все життя. Ви хочете зняти стрес і розслабитися, і протягом цього місяця ви розумієте, що єдине, що заважає вам набути спокою, — це людина, з якою ви перебуваєте у стосунках. Ну, все це закінчиться цього місяця. Вас це влаштовує.

2. Скорпіон

(23 жовтня – 21 листопада)

Що вас турбує цього місяця, так це лякаюче почуття терміновості, ніби вам потрібно щось зробити ЗАРАЗ, а цього просто не відбувається. Це може бути не пов'язане з вашим особистим життям, але це зашкодить вашому особистому життю.

Це не означає, що ви є основою всього цього, але це означає, що вам потрібні зміни прямо зараз, і єдиний спосіб створити для себе щось нове — це… позбутися старого. І хоча ви не хочете думати про свого партнера як про «старого», ви почали асоціювати його з минулим і більш літнім способом життя.

Вони просто не перейшли разом з вами ЗАРАЗ, і ви почали ображатись на них, оскільки відчуваєте, що вони вас стримують. Що ж, все зміниться цього місяця, коли ви розірвете ці стосунки. Так, це сумно, але ти не бачиш майбутнього з цією людиною, тому можеш покінчити з цим прямо зараз.

3. Козеріг

(22 грудня – 19 січня)

Розлучення — це останнє, що ти хотів зробити… багато років тому, коли ти зустрівся з людиною, з якою ти зараз. Оскільки вже майже кінець року вам не хочеться цього робити... але ви це зробите. І ви зробите це лише з цієї причини: ви не бажаєте переносити ці стосунки у новий рік. Потрібно знати, що морально ти впораєшся, а сама ідея про крастинації – це просто катування.

Ви і ваша людина давно не ладнаєте. Ви відчуваєте, що більше не сумісні у всіх сферах, де пара повинна бути сумісна. Тепер, коли настав листопад і нічого не змінилося, ви готові покласти цьому кінець. Але цього разу ти впораєшся з цим. Вони це знають, приймають, і хоч це нікого не тішить, це буде гарний хід.

4. Водолій

(20 січня – 18 лютого)

Ви можете піти будь-яким шляхом у листопаді 2023 року, тобто залишитися з людиною, на яку ви обурюєтеся просто за те, що вона поруч, або ви можете закінчити все цього місяця і почати все заново і чисто. Ось у чому справа з тобою. Ви не любите змін, але ще менше любите бути нещасним, і вам спаде на думку, що це нещастя стане тільки сильнішим.

Хоча вам можуть не подобатися зміни, ви схильні до спорадичних переїздів, і вам буде досить легко вирішити, що настав час припинити ваші стосунки. Ні, це зручно, але ти знаєш, що це правильно.

Джерело: yourtango .

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