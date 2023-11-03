Популярна українська співачка Тіна Кароль , яка раніше потрапила у скандал через відмову поїхати на обіцяний концерт на передовій, вирішила поділитися історіями з минулого. Нещодавно українська співачка Тіна Кароль приїхала до свого рідного Івано-Франківська, де готувалася до свого концерту. У вільний час артистка вирішила відвідати місця, де провела своє дитинство.

Тіна Кароль

Тіна Кароль ознайомила шанувальників із рідними місцями у своєму рідному місті. У минулому вона навчалася у школі №22 (яка тепер ліцей). Знаменитість зізналася, що давно не була в цих місцях і провела невелику екскурсію, показавши, де вона як дитина продавала насіння.

Далі, Тіна Кароль провела нас у свій рідний дім та двір, де вона проводила своє дитинство, граючи та рости.

Вона поділилася цим моментом і висловила ностальгію за своїми рідними місцями, кажучи: "Діляюся з вами частинкою свого серця. Ностальгія по рідних місцях". Після чого Кароль зізналася, що продавала на вулиці насіння, щоб заробити гроші собі на їжу, особливо на солодощі, якими любила себе балувати.

@tinakarol

Ділюся з вами частинкою свого ❤️ Ностальгія за рідними місцями 🥹🙏 #тінакароль #tinakarol

♬ оригинальный звук - Tina Karol

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