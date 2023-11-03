Українська співачка Світлана Тарабарова та її чоловік виховують трьох маленьких дітей — сина Івана, а також дочок Марію та Поліну, яка народилася кілька місяців тому. Вперше за довгий час Тарабарова вирішила розповісти про реальне життя, де також є проблеми.

«Ось як ти відновлюєшся, коли хочеться так сісти і сказати: не можу більше?» - поцікавилася ведуча Тарабарової. Артистка зізналася:

«Я прошу допомоги, відверто і щиро говорю чоловікові, говорю мамі, що зараз мені потрібна ваша допомога по максимуму. Мені пощастило, я забрала батьків із окупації і зараз вони мешкають біля нас. Мама реально врятує мене допомагає з Полінкою, тобто треба бути щирою.

Спочатку з собою, а потім із людьми, ти приходиш і кажеш: я втомилася, допоможіть. Що ще рятує? Сон, хоча при грудному вигодовуванні сну немає, іноді вдається. Мені вдається вдень поспати півтори-дві години. Ще речі, які ви любите. Досить іноді 5 хвилин», - ділиться Тарабарова.

При цьому артистка зізналася, що особисто вже знайома з післяпологовою депресією і, можливо, вона сама була не один раз, а цілих три рази. Навіть зараз артистка впевнена, що перебуває в депресії, але не має наміру впадати в апатію:

"У всіх це від частини є, коли ти працюєш, готуєш, прибираєш і змориш за дітьми. Потрібно встигати все, але часу на себе немає. Не хочу впадати в апатію, але легка депресія, гадаю, у кожної буває".

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