Украинская певица Светлана Тарабарова и ее муж воспитывают троих маленьких детей — сына Ивана, а также дочерей Марию и Полину, родившуюся несколько месяев назад. Впервые за долгое время Тарабарова решила рассказать о реальной жизни, где тоже есть проблемы.

«Вот как ты восстанавливаешься, когда хочется так сесть и сказать: не могу больше?» - поинтересовалась ведущая у Тарабаровой. Артистка в свою очередь призналась:

«Я прошу помощи, откровенно и искренне говорю мужчине, говорю маме, что сейчас мне нужна ваша помощь по максимуму. Мне повезло, я забрала родителей из оккупации и сейчас они живут около нас. Мама реально спасет меня помогает с Полинкой, то есть надо быть искренней.

Сначала с собой, а потом с людьми, ты приходишь и говоришь: я устала, помогите. Что спасает еще? Сон, хотя при грудном вскармливании сна нет, иногда удается. Мне удается днем поспать полтора-два часа. Еще вещи, которые вы любите. Достаточно иногда 5 минут» - делится Тарабарова.

При этом артистка призналась, что лично уже знакома с послеродовой депрессией и, возможно, у нее самой она была не один раз, а целых три раза. Даже сейчас артистка уверена, что находится в депрессии, но не намерена впадать в апатию:

"У всех это от части есть, когда ты работаешь, готовишь, убираешь и сморишь за детьми. Нужно успевать все, но времени на себя нет. Не хочу впадать в апатию, но легкая депрессия, думаю, у каждой бывает".

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