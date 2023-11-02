Чотирьом знакам китайського зодіаку найбільше пощастило у коханні у листопаді 2023 року, для початку давайте подивимося на любовні послання місяця для всіх.

Що ти робитимеш зі своєю владою над чужим серцем?

Успіх може відкрити вам шлях вперед, але наслідки можуть бути хорошими або поганими в залежності від обраного напрямку, тому часто кажуть: будьте обережні зі своїми бажаннями, щоб не пошкодувати про це, коли вчините мудро.

Чотири знаки китайського зодіаку, яким найбільше пощастить у коханні в листопаді 2023 року:

1. Бик

(1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021, 2033)

Деяким з вас це може навіть здатися затишним багаттям та принести обставини, людей та можливості, які відкриють ваше серце та наповнять його ностальгією.

Якщо ви самотні, цього місяця вам дуже пощастить. Можливо, днями ви навіть зустрінете своє справжнє кохання, особливо у другій половині місяця. У вас буде більше шансів зробити це, коли ви знаходитесь в компанії своїх найкращих друзів та близьких.

Тож не пропускайте сімейні зустрічі та інші заходи, які об'єднують вас усіх. Якою б не була ваша історія кохання, шлях уперед буде сильним лише тоді, коли ви подумаєте, як ваші романтичні стосунки вплинуть на життя вас та ваших близьких.

2. Кінь

(1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Ваш успіх у коханні в листопаді здається надприродним (неймовірно гарним!). Можливо, ви захочете подивитися його, щоб виявити приховані послання, які стосуються вашого особистого життя.

Якщо ви самотні, велика ймовірність, що ви вже знаєте, хто ваша друга половинка. Деякі з вас втратили контакт із цією людиною після того, як закінчили середню школу. Інші зараз взаємодіють із ними, але ще зв'язалися друг з одним. У будь-якій ситуації ви не знаходилися, ваша удача в коханні залежить від того, наскільки ви ризикнете в цьому романі.

3. Півень

(1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

У листопаді твій успіх у коханні величезний, але ти сам відповідаєш за його напрямок. Доля залишила справу у ваших руках. що ти збираєшся з цим робити?

Якщо ви самотні, цього місяця ви можете відчути розрив між двома різними аспектами свого життя. Можливо, це кохання і ваша сім'я, кохання та кар'єра чи кохання та турбота про себе. Відповідь не "або-або". Це десь посередині між обома варіантами. Якщо ви відчуваєте замішання, виконайте глибоку медитацію, тримаючи в руках прозорий кристал кварцу. Ви дізнаєтесь, як збалансувати ці аспекти свого життя та максимізувати свої благословення.

4. Свиня

(1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031)

У деякі дні ви можете відчувати себе збудженим, як повітряний змій, або запаморочливим, як закохане цуценя! Це хороша новина, особливо якщо ви плануєте відпустку зі своїми найкращими друзями чи другою половинкою.

Якщо ви самотні, удача подарує вам цього місяця чудові перспективи. Вони не прийдуть до вашого порога. Вам доведеться зустрітися з ними на півдорозі, будь то в коридорі за межами лекційного залу, битком набитому барі, милому святковому готелі або під час катання на картинзі з найкращими друзями. Візьміть на себе відповідальність за свій успіх, і нехай ігри почнуться!

Джерело: yourtango .

Останні новини України:

Гороскоп за картами Таро на тиждень з 30 жовтня по 5 листопада: Всесвіт підготував для кожного знака Зодіаку.

Як повідомляла Politeka, названі найдбайливіші знаки Зодіаку: можна звертатися до них за допомогою у важкий день.

Також Politeka писала про топ-5 найрозумніших знаків Зодіаку: астрологи склали рейтинг.