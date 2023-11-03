Фронтмен групи ТІК Віктор Бронюк поділився зі Славою Деміним про службу у ЗСУ. Інтерв'ю з музикантом вийшло на ютуб-каналі телеведучого.

"У мене мої рідні дізналися про те, що я у ЗСУ десь за півроку. Я їм навіть не говорив. Я їм говорив тільки про те, що займаюся волонтерством. Хоча дружина пропонувала виїхати до них до Європи, але я постійно говорив, що не можу вирватися і виїхати. Я вже потім їй зізнався, сфотографував документ, що я солдат ЗСУ", - розповів експерт.

Також Віктор зізнався, що закінчення війни вже не залежить від нас. На його думку, зараз у світі відбувається гібридна третя світова війна. Все через те, що всі міжнародні організації, створені після минулої світової війни, вже вичерпали себе і нічого не можуть зробити. Весь світ побачив, що вони справді є і це зараз просто формальність - їх існування.

Тому низка країн наростила собі капітал і тепер хоче не бути в задньому ешелоні, а вийти в перші ряди. Для цього необхідно провести глобальну трансформацію світу, тому Україна вкотре стала театром для здійснення цих дій.

Бронюк підсумував, що закінчиться ця війна лише тоді, коли світ вирішив, що настав час військові дії закінчувати. А зараз це навіть не половина всього того, що ми побачимо.

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