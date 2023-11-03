Фронтмен группы ТІК Виктор Бронюк поделился со Славой Деминым о службе в ВСУ. Интервью с музыкантом вышло на ютуб-канале телеведущего.

"У меня мои родные узнали о том, что я в ВСУ где-то через полгода. Я им даже не говорил. Я им говорил только о том, что занимаюсь волонтерством. Хотя жена предлагала выехать к ним в Европу, но я постоянно говорил, что не могу вырваться и выехать. Я уже потом ей признался, сфотографировал документ, что я солдат ВСУ", - рассказал эксперт.

Также Виктор признался, что окончание войны уже не от нас зависит. По его мнению, сейчас в мире происходит гибридная третья мировая война. Все из-за того, что все международные организации, которые были созданы после прошлой мировой войны, уже исчерпали себя и ничего не могут сделать. Весь мир увидел, что они действительно из себя представляют и это сейчас просто формальность - их существование.

Поэтому ряд стран нарастили себе капитала и теперь хотят не быть в заднем эшелоне, а выйти в первые ряды. Для этого необходимо произвести глобальную трансформацию мира, поэтому Украина в который раз стала театром для осуществления этих действий.

Бронюк подытожил, что закончится эта война только тогда, когда мир решил, что пора военные действия заканчивать. А на текущий момент это даже не половина всего того, что мы увидим.

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