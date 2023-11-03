Кума Дзідзьо Оля Цибульська розповіла про атаку на себе, поділившись з українцями.

Кума Дзідзьо Оля Цибульська звернулася до українців, розповівши про атаки на себе. Зірка записала звернення у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Привіт люди, ситуація з ботами на моїй сторінці не закінчується - вони мчать. Комусь це було дуже зручно і хтось не пошкодував грошей і часу. І я відразу переживала, думала, чорт забирай, я не зможу до вас достукатися, вони зіпсують усю статистику, вони балакають мені нерви, а потім вгадаєте, що я зробила? Вгадаєте, що я зробила? Правильно забила великий болт", - розповіла Оля Цибульська.

Варто зазначити, Оля Цибульська – успішна українська співачка, яка прославилася завдяки ще першій "Фабриці зірок". Там артистка змогла дійти до фіналу та перемогти на проекті. А нещодавно зірка вирішила з'ясувати, хто для українців є привабливим.

"Напиши, хто тобі спокусливий і чому? Краса - дуже абстрактне поняття.

Те, що красиво у 18, зовсім не чіпляє у 37. Те, що важливо у 37, мабуть, повернеться іншою стороною у 70. Знаю одне – люди, наповнені смислами, максимально гарні та спокусливі у будь-якому віці. Магнітом тягне до тих, хто знає відповідь на одвічне людське запитання: "Щоб що?", - зазначила знаменитість, звертаючись до українців.

Останні новини України:

Нагадаємо, кума Дзідзьо Цибульська відреагувала на свій роман із дівчиною

Також Politeka повідомляла, що кума Дзідзьо Цибульська зізналася, що найважливіше у неї прописано у райдері

А ще Politeka писала, що кума Дзідзьо Цибульська показала чоловіка із сином, рідкісне фото