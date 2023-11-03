Співачка Анастасія Приходько емоційно висловилася про те, як колись переходила на українську та як ставиться до цієї проблеми в суспільстві.

Ведучий Слава Дьомін і співачка Анастасія Приходько у прямому ефірі шоу "ПРИХОДЬКО проти" обговорили мовне питання в Україні.

По-перше, Приходько розповіла, що якою мовою до неї звертаються, тією вона й відповідає, на її думку, це вияв поваги до співрозмовника.

"Це мовне питання, яке зараз просто... я вважаю що це такий дуже великий крок до розколу суспільства, такий постійний. Я сьогодні навіть пригадала історію, коли я була на Західній Україні в подруги, вона там все своє життя прожила, вона мені каже: "Коліжанка, відкривай браму, я зараз приїду на ровері, привезу тобі баняк зупи"", — заявила Анастасія Приходько.

Співачка переконана, що відмінність мови не робить людей меншими українцями.

"Але що, вони від того не українці? Я кажу: всі ми українці, і всім зараз важко. Я розумію, що ворог саме на це розраховує, на оці чвари між нами, але не забуваємо, що цю відповідальність повинні брати на себе політики, які почали про це говорити, які почали розкол суспільства", — наголосила Анастасія Приходько.

Приходько поскаржилася, що їй також було дуже складно, з 2014-го року вона почала писати українські пісні, взагалі не знаючи української мови.

"Якщо подивитися мої інтерв'ю 15-16 року, то я навіть два речення зв'язати не могла, але через Google перекладач я почала писати свої україномовні пісні. Я це робила. Мене ніхто не змушував, мені тоді в 14-му році ніхто не казав, якою мовою спілкуватись, але то було моє бачення, мені так хотілось", — додала Анастасія Приходько.

Останні новини України:

Нагадаємо, лідер "Воплі Відоплясова" Скрипка різко висловився про зраду від відомих співачок.

Як повідомляла Politeka, скандальна історія з Андрієм Данилком у США отримала продовження.

Також Politeka писала, що Каменських емоційно висловилася про важке життя та отримала влучну відповідь.