Після тривалого відключення електроенергії у будинку важливість забезпечення стабільного та надійного електропостачання може стати пріоритетом.

Вміння обслуговувати та експлуатувати генератор не можна навчитися на льоту, оскільки занадто легко припуститися помилок, які можуть пошкодити пристрій або поставити під загрозу вашу безпеку.

Використання неправильного подовжувача



Без цього електрика може текти туди, куди не повинно, і призвести до такої небезпеки, як пожежа або ураження електричним струмом. Майте на увазі, що старі шнури можуть бути небезпечними, а довжина шнура і сила струму навантаження також відіграватимуть ключову роль у тому, на що дійсно здатний витримати шнур.

Експлуатація генератора в закритих приміщеннях



Запускати генератор з гаража або поряд з будинком не рекомендується, оскільки вихлопні гази містять смертельний чадний газ . Ідеальне місце для використання генератора - на вулиці, в сухому місці (для захисту від вологи), далеко від відкритих дверей та вікон.

Використання палива низької якості

Може виникнути спокуса заощадити на дешевому паливі замість преміум-класу, але це може призвести до пошкодження пристрою і зрештою обійдеться набагато дорожче. Такі проблеми, як засмічення форсунок неякісним газом, можуть сприяти зростанню мікроорганізмів та зниженню потужності генератора.

Заправка під час роботи

Перш ніж заливати паливо, важливо дочекатися, поки генератор охолоне. Додавання газу під час роботи двигуна генератора або навіть якщо він вимкнений, але ще гарячий, може призвести до спалаху та вибуху. Крім того, уникайте дозаправки бензину в генераторі, коли його бак порожній.

Джерело: bobvila .

Останні новини:

Високі рахунки за комуналку можуть приходити через погану якість води: українцям дали важливі поради

У будинку завжди буде чисто: основні поради щодо прибирання, які слід використовувати щомісяця

Які недорогі речі допоможуть підтримувати лад у будинку