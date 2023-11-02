Соблюдение правильных шагов по использованию и обслуживанию домашнего генератора помогает обеспечить надежное и стабильное питание в течение длительного времени.

После длительного отключения электроэнергии в доме важность обеспечения стабильного и надежного электроснабжения может стать приоритетом.

Умению обслуживать и эксплуатировать генератор нельзя научиться на лету, так как слишком легко допустить ошибки, которые могут повредить устройство или поставить под угрозу вашу безопасность.

Использование неправильного удлинителя



Без этого электричество может течь туда, куда не должно, и привести к такой опасности, как пожар или поражение электрическим током. Имейте в виду, что старые шнуры могут быть небезопасными, а длина шнура и сила тока нагрузки также будут играть ключевую роль в том, на что действительно способен выдержать шнур.

Эксплуатация генератора в закрытых помещениях



Запускать генератор из гаража или где-либо рядом с домом не рекомендуется, поскольку выхлопные газы содержат смертельный угарный газ . Идеальное место для использования генератора — на улице, в сухом месте (для защиты от влаги), вдали от открытых дверей и окон.

Использование топлива низкого качества

Может возникнуть соблазн сэкономить на дешевом топливе вместо премиум-класса, но это может привести к повреждению устройства и в конечном итоге обойдется намного дороже. Такие проблемы, как засорение форсунок некачественным газом, могут способствовать росту микроорганизмов и снижению мощности генератора.

Заправка во время работы

Прежде чем заливать топливо, важно дождаться, пока генератор остынет. Добавление газа во время работы двигателя генератора или даже если он выключен, но еще горячий, может привести к возгоранию и взрыву. Кроме того, избегайте дозаправки бензина в генераторе, когда его бак пуст.

Источник: bobvila.

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