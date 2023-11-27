Іноді монети найнижчих номіналів можуть коштувати великих грошей. Вся справа в їхніх певних особливостях.

Деякі монети, які багато років можуть лежати без користі у гаманцях або скарбничках, можуть виявитися неймовірно цінними. Іноді варто придивитися навіть до дрібностей, оскільки результат може приємно здивувати.

За даними фахівців ресурсу "Монети-ягідки", деякі різновиди українських 2-копійкових монет можуть коштувати тисячі гривень.

Наприклад, 2-копійкова монета 1994 року, різновид 2(10 к.)АА може бути продана за ціною від 4500 гривень. Цей рідкісний варіант можна впізнати за широким кантом аверсу (лицьової сторони).

Під час карбування аверсу монети був використаний штемпель від 10-копійкової монети 1994 року. Широкий край з'явився через різницю у діаметрах штемпелів для 10-копійкових і 2-копійкових монет. Цей різновид, який часто називають "перепутка," підтверджується фахівцями.

Також 2-копійкові монети 2003 року оцінюються від 1800 до 5000 гривень. Нумізмати пояснюють, що ці монети є рідкісними, оскільки вони були відлиті обмеженим накладом для щорічного набору Національного банку України.

"Проте набір так і не був виданий. Ймовірно, ці монети потрапили в обіг," - повідомляють фахівці.

Також цінними є 2-копійкові монети 1996 року, різновид 1АА, виготовлені з алюмінію, які можуть бути продані за 800-1000 гривень. Аналогічні монети, виготовлені з немагнітної сталі, оцінюються від 1500 до 1700 гривень.

2-копійкова монета 1996 року входила до колекційного набору Національного банку України. Початково відлито близько 2000 екземплярів з нержавіючої сталі, але ці монети не були включені до набору. Після цього було відлито монети з алюмінію для комплектації наборів. 2-копійкові монети 1996 року були в обігу, і їх часто можна знайти.

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