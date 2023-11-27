Иногда монеты самых низких номиналов могут стоить больших денег. Все дело в их определенных особенностях.

Некоторые монеты, многие годы могут лежать без пользы в кошельках или копилках, могут оказаться невероятно ценными. Иногда следует присмотреться даже к мелочам, поскольку результат может приятно удивить.

По данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", некоторые разновидности украинских 2-копеечных монет могут стоить тысячи гривен.

Например, 2-копеечная монета 1994 года, разновидность 2(10 к.)АА может быть продана по цене от 4500 гривен. Этот редкий вариант можно узнать по широкому канту аверса (лицевой стороны).

Во время чеканки аверса монеты был использован штемпель от 10 копеечной монеты 1994 года. Широкий край появился из-за разницы в диаметрах штемпелей для 10-копеечных и 2-копеечных монет. Эта разновидность, которую часто называют "перепутка," подтверждается специалистами.

Также 2-копеечные монеты в 2003 году оцениваются от 1800 до 5000 гривен. Нумизматы объясняют, что эти монеты редки, поскольку они были отлиты ограниченным тиражом для ежегодного набора Национального банка Украины.

"Однако набор так и не был издан. Вероятно, эти монеты попали в обращение", - сообщают специалисты.

Также ценны 2-копеечные монеты 1996 года, разновидность 1АА, изготовленные из алюминия, которые могут быть проданы за 800-1000 гривен. Аналогичные монеты из немагнитной стали оцениваются от 1500 до 1700 гривен.

2-копеечная монета 1996 года входила в коллекционный набор Национального банка Украины. Первоначально отлито около 2000 экземпляров из нержавеющей стали, но эти монеты не были включены в набор. После этого были отлиты монеты из алюминия для комплектации наборов. 2-копеечные монеты 1996 года обращались, и их часто можно найти.

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