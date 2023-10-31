2023 року свинина, яловичин і курятина стали одними з тих асортиментних позицій, які дорожчали максимальними темпами. Протягом жовтня ціни також продовжували зростати. Це можна спостерігати, аналізуючи дані спеціалізованого сайту "Мінфін".

Середня ціна на гуляш в Україні становить приблизно 249,20 гривень за кілограм, що на 4 гривні дорожче, ніж минулого місяця. Ціни на цей продукт коливаються у межах 208,90-269,89 гривень за кілограм в залежності від мережі супермаркетів. У той же час, ціни на ребра трохи знизилися та становлять від 155,45 до 160,48 гривень за кілограм.

Середня вартість бекону від "Укрпромпостач" зросла з 392,35 до 398,31 гривень за кілограм. Ціни на цей продукт коливаються у межах 379,00-414,00 гривень за кілограм. Бекон "Ятрань Козацький" залишився без змін і коштує 319,90 гривень за кілограм.

Ціни на солоне сало помітно зросли, з середніх 275,29 гривень за кілограм до 286,05 гривень за кілограм. У той же час, домашнє сало стало трохи доступнішим і коштує 254 гривні за кілограм.

Тим часом ціни на кілограм курячого філе в середньому коштує у супермаркетах 146,60 (майже 35% від загальної вартості). Тим часом курине стегно коштує в ціні 105,95 гривень за кілограм, а вартість куриної гомілки в середньому 79,95 гривень за кілограм.

По прогнозам експерта, у майбутньому ціни на м'ясо можуть підвищитися ще на 4-5%. Причиною цього є стабільний попит і зростання додаткових витрат до середини осені. Крім того, здорожчання кормів, пального і тарифів на електроенергію також може сприяти підвищенню цін на м'ясо.

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Нагадаємо, у жовтні українців чекають нові ціни в магазинах, які продукти подорожчають.

Як повідомляла Politeka, популярний продукт почне дорожчати, за ним ціни зростуть на інші товари.

Також Politeka писала, ціни на окремі види овочів поповзуть вгору.