В Украине наблюдается резкое подорожание всех видов мяса – стало известно, что подорожало больше всего.

В 2023 году свинина, говядина и курятина стали одними из тех ассортиментных позиций, которые дорожали максимальными темпами. В октябре цены также продолжали расти. Это можно наблюдать, анализируя данные специализированного сайта "Минфин".

Средняя цена на гуляш в Украине составляет примерно 249,20 гривен за килограмм, что на 4 гривны дороже, чем в прошлом месяце. Цены на этот продукт колеблются в пределах 208,90–269,89 гривен за килограмм в зависимости от сети супермаркетов. В то же время цены на ребра немного снизились и составляют от 155,45 до 160,48 гривен за килограмм.

Средняя стоимость бекона от "Укрпромснаб" выросла с 392,35 до 398,31 гривен за килограмм. Цены на этот продукт колеблются в пределах 379,00-414,00 гривен за килограмм. Бекон "Ятрань Казацкий" остался без изменений и стоит 319,90 гривен за килограмм.

Цены на соленое сало заметно выросли со средних 275,29 гривен за килограмм до 286,05 гривен за килограмм. В то же время, домашнее сало стало немного доступнее и стоит 254 гривны за килограмм.

Между тем, цены на килограмм куриного филе в среднем стоит в супермаркетах 146,60 (почти 35% от общей стоимости). Между тем, куриное бедро стоит в цене 105,95 гривен за килограмм, а стоимость куриной голени в среднем 79,95 гривен за килограмм.

По прогнозам эксперта, в будущем цены на мясо могут подняться еще на 4-5%. Причиной тому является стабильный спрос и рост дополнительных затрат к середине осени. Кроме того, удорожание кормов, горючего и тарифов на электроэнергию также может способствовать повышению цен на мясо.

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Напомним, в октябре украинцев ожидают новые цены в магазинах, какие продукти подорожают.

Как сообщала Politeka, популярный продукт начнет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, цены на отдельные виды овощей поползут вверх.