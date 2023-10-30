Українці масово одержують "донарахування" за газ - стало відомо, в яких випадках це відбувається.

Українські громадяни зрідка отримують "донарахування" за використання газу, які можуть сягати десятків і сотень тисяч гривень. Ці додаткові рахунки приходять до тих, у кого газовий лічильник має подряпини, отвори або інші видимі пошкодження.

Ці платежі накладають навіть тоді, коли клієнти самі виявили ушкодження на своєму газовому лічильнику і повідомили газову компанію. Часто ці "донарахування" становлять значну суму.

Одним із прикладів є справа мешканця Кам'янського, Дніпропетровської області, якому суд наклав штраф у розмірі 104 тисяч гривень, як відомості судової справи №2/336/2369/2023 свідчать.

Цей житель звернувся до газової служби зі скаргою на пошкодження газового лічильника в лютому 2023 року. Представники газової компанії відвідали його через два тижні і підтвердили пошкодження лічильника, складаючи відповідні акти та вимагаючи сплатити 104 тисячі гривень за газ, які, за їхніми словами, були спожиті протягом періоду, коли лічильник був пошкоджений. Крім штрафу, він також сплатив 2684 гривень судового збору.

Ситуація, коли клієнти вимушені платити за додаткове споживання газу, стає все поширенішою. Інший приклад включає рішення суду у Запоріжжі, де місцевий мешканець був зобов'язаний сплатити 107 тисяч гривень "донарахованого" газу через пошкоджене скло на лічильнику.

Часто такі судові позови виникають у зв'язку зі заборгованістю за газ. Наприклад, у Вишневому, передмісті Києва, житель насправді перестав оплачувати газ, коли перейшов на іншого постачальника, але йому надали "донараховану" суму.

У компанії "Нафтогаз" пояснюють, що інколи заборгованість виникає внаслідок помилок, наприклад, відсутності особистого рахунку чи адреси в призначенні платежу. У такому разі необхідно звернутися до компанії, надати відповідні документи і очікувати погашення боргу.

Джерело: OBOZ. UA

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