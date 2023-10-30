Відомий шоумен і телеведучий Анатолій Анатоліч зачепив українців заявою про ставлення до військової форми в суспільстві.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Анатолій Анатоліч прокоментував скандал з Young Business Club, коли на зустріч з бізнесом в Києві прийшли представники "Янголів Азову", і в якийсь момент їх попросили сховатися, бо когось з учасників бізнес-форуму лякала їхня військова форма.

"По фактах: 1. Ганебна неприпустима ситуація. Українська військова форма може лякати тільки окупанта. А українців вона має надихати і викликати відчуття подяки", — наголосив Анатолій Анатоліч.

При цьому Анатолій Анатоліч попросив не хейтити українських бізнесменів, адже хоч серед них теж є негідники, але 99% українських бізнесменів працюють заради нашої перемоги.

"На жаль, ця дівчинка, яка хамила військовим, живе в якомусь своєму світові (може й рожевому), в якому вона не тікала з Києва 24 лютого, поки за Гостомель точилися криваві бої з окупантом. Тому вона чомусь дозволила собі подібне, сподіваюсь, бо воно мале і дурне, а не тому що так насправді думає", — пише Анатолій Анатоліч.

Крім того, Анатолій Анатоліч закликав виховувати в собі та в своїх дітях повагу до людей у військовій форм, розмовляти з військовими, цікавитися їхнім життям і потребами.

"Хай це випадок стане черговим уроком для суспільства і принесе бенефіти тим, хто збирає допомогу для наших героїв", — додав ведучий.

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