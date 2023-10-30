Известный шоумен и телеведущий Анатолий Анатолич задел украинцев заявлением об отношении к военной форме в обществе.

В этот раз на своей странице в Instagram Анатолий Анатолич прокомментировал скандал с Young Business Club, когда на встречу с бизнесом в Киеве пришли представители "Ангелов Азова", и в какой-то момент их попросили спрятаться, потому что кого-то из участников бизнес-форума пугала их военная форма.

"По фактам: 1. Позорная недопустимая ситуация. Украинская военная форма может пугать только оккупанта. А украинцев она должна вдохновлять и вызвать благодарность", - подчеркнул Анатолий Анатолич.

При этом Анатолий Анатолич попросил не хейтить украинских бизнесменов, ведь хоть среди них тоже есть негодяи, но 99% украинских бизнесменов работают ради нашей победы.

"К сожалению, эта девочка, которая хамила военным, живет в каком-то своем мире (может и розовом), в котором она не убегала из Киева 24 февраля, пока за Гостомель шли кровавые бои с оккупантом. Поэтому она почему-то позволила себе подобное, надеюсь, потому что оно малое и глупое, а не потому что так действительно думает", — пишет Анатолий Анатолич.

Кроме того, Анатолий Анатолич призвал воспитывать в себе и в своих детях уважение к людям в военной форме, разговаривать с военными, интересоваться их жизнью и потребностями.

"Пусть этот случай станет очередным уроком для общества и принесет бенефиты тем, кто собирает помощь для наших героев", - добавил ведущий.

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